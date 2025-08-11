"شؤون التعليم الخاص بعجمان": الشباب ثروة الوطن

عجمان في 11 أغسطس/ وام/ قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، إن اليوم الدولي للشباب 2025 يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا أن تمكينهم بالمعرفة والمهارات هو استثمار مباشر في مستقبل أكثر ازدهارا.

وأضاف الهاشمي أن إمارة عجمان، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للشباب، تسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لمسيرة التقدم.