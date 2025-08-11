العين في المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم

الدوحة في 11 أغسطس/ وام/ أجرى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بمشاركة 8 فرق، تم توزيعها على مجموعتين.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريق العين ممثل الكرة الإماراتية في المجموعة الأولى التي تضم كلا من أندية زاخو العراقي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2025، وحتى 14 أبريل 2026، بمشاركة الأندية الثمانية التي تم ترشيحها من قبل الاتحادات الخليجية.