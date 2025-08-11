تعاون بين "دار الوثائق" و مجلس القضاء في الشارقة

الشارقة في11 أغسطس /وام/ بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور سعادة صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وسعادة المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، وسعادة القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض، وسعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، وسعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.

وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن.