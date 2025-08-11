غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوغندا

الشارقة في 11 أغسطس/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية أوغندا لدى دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، مع سعادة زاك وانومي كيبييدي، سفير أوغندا لدى الدولة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، والتكنولوجيا، بما يعزز جهود التنمية المستدامة لدى الجانبين.

وأكد العويس حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، مشيرا إلى نجاح البعثة التجارية التي نظمتها الغرفة إلى أوغندا في العام الماضي، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

ولفت إلى نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وأوغندا، والذي تجاوز 1.2 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الأوغندي أهمية الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري حيوي وبوابة رئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا، مشيداً بجهود الغرفة في تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال.

وأعرب عن رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة لتأسيس إطار تعاون مؤسسي مستدام، موجهاً دعوة للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تعتزم أوغندا تنظيمها خلال عام 2026.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة في قطاعات ذات قيمة مضافة، تشمل التصنيع، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الرقمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزا تجاريا عالميا، وأوغندا بوابة إستراتيجية لأسواق القارة الأفريقية.