تداولات الأسهم المحلية عبر تطبيق “ ENBD X" تتجاوز 5 مليارات درهم خلال عام

دبي في 11 أغسطس /وام/ كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن مستجدات مبادرة تداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات عبر منصته الرقمية لإدارة الثروات، إذ ساهمت منذ إطلاقها خلال أغسطس 2024، في تنفيذ أكثر من 300 ألف صفقة تداول بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم، عن زيادة ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول بإجمالي 5 مليارات درهم خلال 12 شهرا، وأتاحت إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سهماً مدرجاً في دولة الإمارات للتداول عبر تطبيق "ENBD X"، حيث ساهمت المبادرة التي تم إطلاقها في 26 أغسطس 2024، في زيادة الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، وتمكين المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في دولة الإمارات بدون عمولات.

ويواصل البنك تطوير تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول "ENBD X"، حيث يتيح للعملاء الاستثمار بسهولة وبشكل فوري في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، مع وجود خاصية تنبيهات الأسعار القابلة للتعديل حسب الطلب، ما يساعد المستثمرين من البقاء على اطلاع دائم والاستجابة الفورية لتحركات السوق والفرص المتاحة، كما يشهد المستثمرون عملية انضمام رقمية بالكامل وفورية للتداول.

وبالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، تتماشى المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتعميق تطوير سوق رأس المال، ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني ترسيخ مكانة الدولة كمركز مبتكر للاستثمار.

ومن خلال مبادرة تداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات، يعمل تطبيق "ENBD X" على إتاحة عملية تكوين الثروة لجميع الأفراد من خلال إزالة المعوقات أمام دخول وتمكين المستثمرين الجدد والمحترفين الشباب والمدخرين بشكل يومي من بناء ثروة على المدى الطويل والمشاركة في رسم ملامح المستقبل المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه بعد مرور عام على إطلاق المبادرة، تبنى العملاء نهجاً هادفاً بالاستثمار في الأسهم المحلية، مشيرا إلى عملهم باستمرار لإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق "ENBD X"، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المالية المتغيرة للعملاء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تجارب مصرفية واستثمارية أكثر ذكاءً وسهولة وأماناً لعملاء البنك.

وفي العام الماضي، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق السندات الجزئية على منصة "ENBD X"، وهو ما شكل لحظة محورية في رحلته نحو زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية.