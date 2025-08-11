مصر ترحب باعتزام أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة في 11 أغسطس/وام/ رحبت مصر بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، معتبرة الخطوة دعمًا للحقوق الفلسطينية وتجسيدًا لدولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية المصرية أن القرار، مع خطوات مماثلة من دول أخرى، يمثل دفعة نحو السلام العادل والشامل، ويعكس دعمًا دوليًا متزايدًا للقضية الفلسطينية، داعية الدول التي لم تعترف بعد إلى الإسراع في ذلك حاثة المجتمع الدولي على العمل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.

