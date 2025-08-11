شرطة دبي تطلق بطولة الألعاب الإلكترونية الخميس

دبي في 11 أغسطس / وام / تنطلق الخميس المقبل فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب من مختلف الجنسيات، وبجوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم.

وأكد الرائد عبد الله الشحي مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط أن البطولة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي والوقاية من الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية منصتي "Ecrime" و"التوعية الإلكترونية".

من جهته أوضح راشد محمد عبد الله رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات في مجلس دبي الرياضي خلال المؤتمر دعم المجلس لهذه المبادرة كونها تستهدف فئة الشباب، فيما أشارت منى الفلاسي مدير إستراتيجية الرياضات الإلكترونية والألعاب في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى دور الألعاب الإلكترونية في خلق فرص اقتصادية جديدة.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من اللاعبين المحترفين، بينهم شما المنصوري التي دعت الفتيات للمشاركة، واللاعبتان د. أرشي فرغت وليدي ليليث، اللتان أشادتا بدور البطولة في اكتشاف المواهب وتعزيز الوعي المجتمعي.

يُذكر أن التسجيل لا يزال مفتوحا للفئة العمرية من 10 إلى 35 عاما من الجنسين.