"كلمات" تحتفي باليوم الدولي للشباب

الشارقة في 11 أغسطس /وام/نجحت مؤسسة كلمات عبر مبادرة "أرى" لتوفير الكتب الميسّرة باللغة العربية للأطفال من ذوي الإعاقات البصرية في إنتاج وتوزيع عشرات الآلاف من الكتب في الوطن العربي، في إطار التزام المؤسسة باتفاقية مراكش الخاصة بإتاحة المعرفة للمكفوفين وضعاف البصر.

وتعمل مبادرة "تبنَّ مكتبة" على الوصول إلى الكتب في المجتمعات التي تعاني من نقص في مصادر القراءة، مثل المخيمات والمناطق النائية.

ونجحت المؤسسة من خلال المبادرة في إرسال مكتبات متنقلة إلى 27 دولة، تحتوي على أكثر من 18,700 كتاب باللغة العربية، استفاد منها ما يزيد عن 115,000 طفل في المدارس والمراكز المجتمعية.

وتحتفي المؤسسة ب "اليوم الدولي للشباب"، بما حققته من إنجازات في مجال دعم القراءة والارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه أهمية توفير بيئات تعليمية شاملة.

وتعمل المؤسسة، من خلال شراكات محلية ودولية، على تطوير حلول تعليمية مستدامة تواكب متطلبات الفئات المستهدفة.