"فرسان الشارقة" يتصدرون ألقاب "الأسبوع الثامن" لقفز الحواجز

الشارقة في 11 أغسطس/ وام/ تصدر فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية، معظم المراكز الأولى في منافسات الأسبوع الصيفي الثامن، من 8 منافسات لقفز الحواجز مفتوحة المشاركة لجميع فئات الفرسان، وجرت يومي السبت والأحد.

وأقيمت الفعاليات، على ميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحاز صدارة منافسة الـ 130 سم الفارس عمرو جمال مع "زازو زد" في اليوم الأول يوم "السبت"، والفارس داؤود بورزايل مع "سانكوديكس" في اليوم الثاني "الأحد"، بينما أحرز الفارس الناشىء سيف عويضة الكربي ثنائية بصحبة الفرس "هوليوود" على حواجز الـ 120 سم.

وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية.

وشارك 63 فارساً وفارسة في منافستي فئة المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، وأكمل الجولة 15 فارساً دون خطأ، ومنحتهم لجنة التحكيم صفة الفوز.

وشهدت المنافسة الثانية بذات المواصفات والارتفاع ولنفس الفئات، تنافس 59 فارساً وفارسة، ونجح منهم 17 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وكان لهم نصيب في الجائزة المالية بعد إعلان فوزهم من قبل لجنة التحكيم.

وانطلقت منافسات الأسبوع الثامن، يوم "السبت"، بمنافسة الجولة الواحدة ليست ضد الزمن، بمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3) والمبتدئين والأشبال، ولخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وشهدت مشاركة 51 فارساً وفارسة، ونجح منهم 27 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وكانوا جميعا من الفائزين.

وتجدد التنافس بين 48 فارساً وفارسة من نفس الفئات في منافسة اليوم الثاني "الأحد"، بذات المواصفات وعلى الارتفاع نفسه، ونجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ ضمن الزمن المسموح، ومنحتهم اللجنة المنظمة صفة الفوز أيضاً.