المحللون يتوقعون استمرار زخم النمو القوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات

أبوظبي في 11 أغسطس / وام/ أظهرت تحليلات المؤسسات المالية الدولية الـ 16 التي تغطي شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الإمكانات القوية للنمو التي تمتلكها الشركة استناداً إلى قوة ميزانيتها العمومية، وتوسعها العالمي، وسجلها القوي والتوقعات الإيجابية لنمو الأرباح.

وتعكس التوصيات إجماعاً قوياً على نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التحوّلية للنمو، مدعومة بإتمامها مؤخراً لصفقة الاستحواذ على 80% من شركة "نافيغ8"، وأثمرت عن إضافة 32 ناقلة إلى أسطول الشركة مما وسع نطاق تواجدها الدولي ليشمل 19 مدينة عبر 5 قارات، علاوةً على ذلك، تواصل الشركة توسيع أسطولها، حيث من المتوقع أن تتسلّم مجموعة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات الإيثان العملاقة، وناقلات الأمونيا العملاقة.

كما تسعى الشركة إلى إبرام شراكات جديدة، مثل اتفاقيتها الاستراتيجية مع "بروج"، التي تمتد لـ 15 عاماً وتصل قيمتها إلى 531 مليون دولار، بهدف تعزيز صادرات دولة الإمارات من البتروكيماويات. وفي الربع الثاني من العام، زاد أربعة محللين إضافيين بتغطية أداء الشركة، حيث ارتفع عددهم من 12 إلى 16 محللاً، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد والقوي بالشركة.

ورفع بنك "إتش إس بي سي" توصياته من "احتفاظ" إلى "شراء" لأسهم الشركة، مشيراً إلى أن النمو القوي للشركة "لا يتباطأ"؛ بينما وصفتها مؤسسة مورغان ستانلي بأنها "الخيار الأمثل"، منوهةً إلى استفادة الشركة من استثمارات الطاقة في دولة الإمارات في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وأكدت إي إف جي هيرميس توصيتها بـ "الشراء" لأسهم الشركة، مشيرةً إلى "نموها التراكمي المضاف للقيمة" الذي "من المتوقع أن يسهم في تعزيز هامش الربح"، إلى جانب تسليط الضوء على سياستها التدريجية لتوزيع الأرباح التي ستنمو بنسبة 5% سنوياً.

وتظهر تحليلات جي بي مورغان إمكانات قوية للنمو المستقبلي للشركة، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم منتجات الطاقة التي تشحنها أدنوك للإمداد والخدمات نيابةً عن مجموعة أدنوك بحلول عام 2030، مما "يشكل أساساً قوياً للنمو في المستقبل".

وقال نيكولاس جليسون، المدير المالي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات "إن التصنيف الإيجابي الموحد لتقارير المحللين تُعد شهادة على الأداء المستمر في تحقيق نمو قوي في الأرباح، ويبرهن على قدرتنا في مواصلة هذا الزخم، وإن نجاح استراتيجيتنا للنمو في تحقيق قيمة جديدة لمساهمينا، وامتلاكنا لأسس متينة، تُمكننا مستقبلاً من تحقيق أرباح وهوامش أرباح قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونؤكد التزامنا الراسخ بتسريع وتيرة نمونا، وتوسيع أسطولنا وقدراتنا على تقديم الخدمات، ودخول أسواق جديدة، كما أننا نمتلك القدرة المالية لتمويل المزيد من فرص النمو التي تضيف قيمة كبيرة، نستشرف آفاقاً أوسع للنمو ونُقدّر التحليلات الدقيقة التي يقدمها المحللون الذين يغطون أداء سهمنا".

وجاء الإجماع من المحللين رغم التقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2025، وأثرت بشكل كبير على قطاع النقل البحري العالمي، ويعكس ذلك قوة ومرونة الشركة التشغيلية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بتدفقات التجارة الدولية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية، وهوامش ربح مستقرة، وميزانية عمومية متينة.

كما ورد في أبحاث عدد من المحللين، استفادة الشركة من نمو مجموعة أدنوك لتتحول إلى شركة طاقة متكاملة، حيث تؤدي أدنوك للإمداد والخدمات دوراً محورياً في الدعم اللوجستي المتكامل لأنشطة قطاع الطاقة ومراحل الإنتاج إلى جانب شحن منتجات الطاقة إلى مراكز الطلب العالمية، وتتوقع أدنوك للإمداد والخدمات أيضاً مواصلة تسجيل نتائج نمو قوية مدفوعة بالنمو المحلي والعالمي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة وعقود شحن طويلة الأجل تمتد لمئات السنين.

كما أشار المحللون إلى امتلاك الشركة إمكانات هائلة لدفع عجلة نموها، بالنظر إلى قدرتها على تخصيص 3 مليارات دولار إضافية لاستثمارات النمو خلال السنوات القادمة، والتي لم يتم إدراجها بعد في توجيهات الشركة أو توصيات "الشراء".