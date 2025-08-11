شرطة رأس الخيمة تطلق الحملة السياحية "أمن وسلامة مستدامة"

رأس الخيمة في 11 أغسطس/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية - قسم الشرطة السياحية الحملة السياحية التوعوية "أمن وسلامة مستدامة" بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني – رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

تأتي المبادرة في إطار تعزيز جهود التوعية الأمنية وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة السياحية المستدامة.

وقال العقيد عمر محمد العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إن الحملة السياحية استهدفت إجراء زيارات ميدانية للمنشآت السياحية؛ بهدف الإطلاع على إجراءات السلامة فيما يخص الأحواض والشواطئ والتأكد من وجود المنقذين عند المسابح، وتوجيه الإرشاد التوعوي والأمني لجمهور السياح حول إجراءات السلامة التي يجب اتباعها عند ارتياد المسابح والشواطئ والمرافق السياحية كافة في الإمارة.

وأكد أهمية تكثيف الحضور الأمني في المواقع السياحية لنشر وتعزيز الوعي الأمني السياحي بين جمهور السياح في الإمارة، وتقديم أجود الخدمات السياحية الشرطية المبتكرة التي تضمن تجربة سياحية آمنة، وتخلق بيئة سياحية مستدامة وممتعة في وجهات المنطقة كافة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية واللوائح القانونية وشدد على أهمية التواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة لضمان أمن وسلامة الجميع.