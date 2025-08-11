69 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غزة في 11 أغسطس/وام/ استشهد 69 مواطنا فلسطينيا وأصيب 362 آخرون بجراح خلال الساعات الـ 24 الماضية إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه بهذه الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا الفصف الإسرائيلي إلى 61 ألفاً و499 فلسطينياً إلى جانب 153 ألفاً و575 مصاباً، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.

وكشفت المصادر نفسها أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 29 مواطنا قتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 222 شهيدًا من بينهم 101 طفل بعدما استقبلت المستشفيات 5 حالات وفاة بينهم طفل خلال 24 ساعة.