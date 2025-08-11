الشارقة في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

القاهرة في 11 أغسطس/ وام/ أجريت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025، والمقررة في القاهرة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين بمشاركة 9 فرق.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية في البطولة بالمجموعة الأولى التي تضم فريقا ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الإسترالي.

وضمت الثالثة أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي.

وتقام جميع مباريات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.