منتخبنا الوطني يواجه سوريا والبحرين ودياً استعدادا لتصفيات كأس العالم

دبي في 11 أغسطس/ وام/ اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج منتخبنا الوطني الأول، لشهر سبتمبر المقبل استعداداً لخوض مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام منافسات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل حيث يواجه منتخبنا منتخبي عُمان وقطر في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقيم المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً في دبي خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب سوريا يوم 4 سبتمبر، والثانية أمام منتخب البحرين يوم 8 من الشهر نفسه في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وأكد مطر الصهباني عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني أن المعسكر المقبل سيكون أكثر فائدة، بعد نجاح المعسكر الأول في النمسا الشهر الماضي، خاصة أن المسابقات المحلية ستبدأ قريباً، وسيخوض اللاعبون مباريات رسمية مع أنديتهم وهذا يرفع الجاهزية الفنية والبدنية ، مؤكداً حرص الجهاز الفني على متابعة أداء كافة اللاعبين الدوليين بمن فيهم الذين غابوا عن تجمع النمسا بداعي الإصابة.

وأوضح أن اختيار منتخبي سوريا والبحرين يأتي نتيجة لقربهما من مستوى المنافسين في الملحق الآسيوي.