دبي تستضيف في سبتمبر الدورة الأولى من معرض الرعاية الصحية الرقمية " WHX Tech 2025"

دبي في 11 أغسطس / وام/ تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من معرض WHX Tech 2025 الفعالية الرائدة عالميا في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتي تنظّمها شركة إنفورما ماركتس بين 8 و10 سبتمبر على أرض مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم المعرض برنامجاً متميزاً من الأنشطة والجلسات وورش العمل تركّز على الذكاء الاصطناعي والابتكار بقيادة المرأة والحلول العملية الفعالة بالشراكة مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية مما يرفد مساعي المعرض الرامية إلى صياغة مفاهيمٍ جديدة في تقديم الرعاية الصحية وتجربة المرضى على مستوى العالم.

وتحت رعاية مشتركة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودبي الصحية وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومنصة نابض يطمح المعرض إلى إلهام شراكاتٍ استراتيجية قيّمة ودفع عجلة التغييرات المطلوبة في السياسات لتحويل الابتكار من تصوراتٍ طموحة إلى واقعٍ ملموس.

كما يجمع المعرض تحت مظلته ما يزيد على 200 متحدث و300 علامة تجارية مع 5,000 من أبرز القادة وصنّاع القرار في القطاع الصحي ممن يمثلون أكثر من 30 دولة.

وتشكل وورلد إكس أحد محاور المعرض الرئيسية وهي منصة حيوية تحتفي بالقيادات النسائية وتسلّط الضوء على أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودراسات الحالة حول التقنيات التي أثبتت نجاحها في الارتقاء بمنظومات الرعاية الصحية. وتقدم المنصة نقطة انطلاقٍ فعالة نحو التغيير الملموس من دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة المستشفيات لتعزيز السلامة وكفاءة العمليات وصولاً إلى حلول الشركات الناشئة التي ترسي معاييرَ جديدة في التفاعل والتواصل مع المرضى.

وقالت تاتيانا كانزافيلي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشبكة الصحة المفتوحة من أبرز المشاركين في المعرض إن دور الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على ترميم منظومة الرعاية الصحية بل يتخطاه إلى النهوض بها والارتقاء بإمكاناتها إلى آفاقٍ جديدة. يمثّل معرض WHX Tech منصة رائدة لتحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة كفيلة بصياغة مستقبل الرعاية الصحية ونسعى من خلاله إلى استعراض السبل الفعالة لمعالجة التحديات الماثلة أمام القطاع من خلال منصاتٍ قيمة مثل "ترايل سفير" للتجارب السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي و"تامي" الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع نطاق خدمات الصحة السلوكية".

وتماشياً مع التزام المعرض بتسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية يتضمن البرنامج جلسةً حوارية هامة عن القواعد غير المُعلنة للابتكار والاستثمار في قطاع الصحة بحضور الدكتورة راشمي راو الرئيسة التنفيذية لشؤون المنتجات لدى فيليبس.

كما تنضم ميجان هوفمان نائبة رئيس قسم الصحة الرقمية في نوفانت الصحية إلى جلسة حوارية حول تبني الحلول الرقمية والتطبيقات العملية لتقنيات الصحة الرقمية وللخوض في مستقبل القطاع بأكمله.

وباعتبارها إحدى أبرز المؤثرات في قطاع الرعاية الصحية ستشارك هوفمان أيضاً في جلسة حوارية بعنوان "تصور الرعاية الصحية في 2050" لاستكشاف أساليب دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات القطاع وإيجاد نماذج تتمحور حول المريض ودراسة تأثير التقنيات الرقمية على النُظم الصحية.

ومن جهتها أضافت هوفمان أنه عادة ما يسهل تطبيق الأفكار والتقنيات المبتكرة لكن الصعوبة تكمن في إتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وإدماجها في نظام تقديم الرعاية وهنا يبرز دور معرض/ /WHX Tech بوصفه منصة مميزة لتحقيق هذه التطلعات من خلال التواصل مع قادة عالميين يتمتعون بالخبرة والإمكانات اللازمة لتحويل الرؤى إلى واقع عملي وملموس".

ومن جهته ذكر بيتر هول رئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا أن المعرض يسعى لإيجاد حلول تهدف إلى تحسين واقع الرعاية الصحية على المدى المباشر والبعيد مستفيدين من شراكاتنا الحكومية وقائمة المتحدثين العالميين وغيرها من المزايا الخاصة التي يقدمها المعرض.

ويقدم معرض WHX Tech 2025 الفرصة الأمثل لتحفيز علاقات التعاون مع القطاعين العام والخاص الموجهة نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لا سيما أن أجندة هذا العام تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوافقية التقنيات.

ويضم المعرض عروضاً حية لمحاكاة بيئة المستشفيات ومسابقة إكسليريت للشركات الناشئة التي تقدم جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي إلى جانب جلسات التعرف إلى المستثمرين ما يسهم في تسريع انتقال الحلول إلى مرحلة التنفيذ.