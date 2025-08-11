قناديل البحر تغلق محطة طاقة نووية فرنسية

باريس في 11 أغسطس /وام/ توقف العمل في محطة "جرافلين" النووية الفرنسية إثر إغلاق 4 مفاعلات ، بسبب وجود مجموعة كبيرة من قناديل البحر بوحدات ضخ المياه الخاصة بتبريد المفاعلات .

وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة في بيان اليوم ، إن هناك تراكما هائلا وغير متوقع لقناديل البحر في وحدات ضخ المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات والتي تقع في الجزء غير النووي من المحطة.

وأكدت الشركة أن عمليات الإغلاق التلقائي للوحدات 2 و3 و4 و6 لم يكن لها أي تأثير على سلامة المنشآت أو الأفراد أو البيئة ،مشيرة إلى أن فرق المحطة المختصة تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل وحدات الإنتاج بأمان.

و تقع المحطة في شمال فرنسا، وهي من أكبر المحطات في البلاد، ويتم تبريدها من قناة متصلة ببحر الشمال.

-خلا-