ارتفاع الصادرات الإيطالية بنسبة 4.9% في يونيو

روما في 12 أغسطس/ وام/ سجّلت الصادرات الإيطالية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.9% في يونيو 2025، مدفوعةً بشكل أساسي بزيادة المشتريات من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا لما أعلنته وكالة الإحصاء الوطنية “إستات”.

وأظهرت البيانات، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية /أنسامد/ ، أن الصادرات عادت إلى النمو على المستويين الشهري والسنوي، إذ ارتفعت بنسبة 4% مقارنةً بشهر مايو 2025، وبنسبة 4.9% مقارنةً بشهر يونيو 2024.

وسجّل حجم الصادرات نموًا سنويًا بنسبة 0.8%، فيما ارتفعت الواردات، بدورها بنسبة 3.3% على أساس شهري، و4.8% على أساس سنوي، مع نمو في الحجم قدره 2.6%.

