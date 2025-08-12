فضية للإمارات في ختام المشاركة بالبطولة الآسيوية للملاكمة

بانكوك في 12 أغسطس/ وام/ أهدى الملاكم أورخان أجاييف الإمارات ميدالية فضية في ختام مشاركته بمنافسات البطولة الآسيوية للملاكمة تحت 19، و22 عاما، والتي أسدل الستار على منافستها أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة 370 ملاكمًا من 25 دولة.

جاء ذلك بعد فوزه على منافسه الأوزبكستاني اسلام ساليخوف في النزال النهائي لوزن فوق 95 كجم.

وشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).