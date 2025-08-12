رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف: شباب الإمارات يحملون راية القيم والعمل والإبداع

أبوظبي في 12 أغسطس/وام/ أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الاحتفاء بـ “يوم الشباب الدولي” يجسد إيمان دولة الإمارات العميق بقدرات شبابها، وما يُعقد عليهم من آمال في مواصلة مسيرة الدولة الباهرة، التي قامت على ركائز راسخة تشمل الهوية الوطنية، والمجتمع، والأسرة، والعلم، والمعرفة ، مشيرا إلى أنهم يحملون راية القيم والعمل والإبداع.

وقال إن مواصلة هذه المسيرة مسؤولية وطنية تقع على عاتق شباب اليوم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، أدركت أهمية الشباب، واستثمرت في عقول أبنائها، ووفرت لهم البيئة المناسبة والدعم لاكتساب العلوم والمعارف، ليكونوا قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وقيادتهم ووطنهم.

وأضاف معاليه أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق مزيد من التفوق والإنجاز والازدهار، والارتقاء بمكانة الوطن في جميع المجالات.