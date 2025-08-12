310.7 مليون درهم إيرادات مجموعة "يلا" في الربع الثاني

دبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت مجموعة يلا المحدودة، عن تحقيق إيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري تخطت حاجز 310.7 مليون درهم "84.6 مليون دولار" بنسبة نمو بلغت 4.1 % ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتطوير عملياتها.

وارتفع صافي أرباح المجموعة الربعية إلى 134.06 مليون درهم "36.5 مليون دولار" بنسبة نمو تعدت 16.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

وبذلك تصل إيرادات يلا في النصف الأول إلى 619 مليون درهم وصافي الدخل إلى 267.6 مليون درهم.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير خطط التوسع في قاعدة المستخدمين وتطوير عملياتها الداخلية، ما أسهم في ارتفاع هامش صافي الربح السنوي إلى 43.2%.

من جهته أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة ، أن هذه النتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقوة قاعدة مستخدميها، وتثبت قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

