انطلاق الجولة الـ5 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو السبت من دبي

دبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إقامة الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة "بدون البدلة"، يومي السبت والأحد المقبلين في صالة نادي النصر بدبي، بمشاركة نحو 1000 رياضي من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وستشهد الجولة منافسات متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية تحت 12 و14 و16 عاماً في اليوم الأول، بينما تقام في اليوم الثاني نزالات الفئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثانية تمثل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل، مشيراً إلى أن منافسات فئة بدون البدلة تسهم في إظهار جوانب جديدة من مهارات اللاعبين، وتدفعهم إلى اعتماد أساليب مبتكرة ومتنوعة أثناء النزال، ما يدعم جهود الاتحاد في تطوير قدراتهم وصقل إمكاناتهم.

وأوضح أن هذه الفئة تُعد تحديا فريداً يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، إذ تعتمد بدرجة أكبر على السرعة، واللياقة البدنية، والمهارة التكتيكية، الأمر الذي يثري تجربة الجمهور .

وقال إن البطولة التي تحمل اسماً غاليا على قلوبنا، ساهمت في تنشئة أجيال قوية على الصعيدين الذهني والبدني، وشكلت خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة والوصول بها إلى آفاق جديدة من التميزمنذ انطلاقتها، لافتا إلى أن البطولة استقطبت مختلف شرائح المجتمع، من الرياضيين وأسرهم ومشجعي رياضة الجوجيتسو.