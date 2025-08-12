"توازن" : شباب الإمارات هم أساس الاستدامة وضمانة استمرار مسيرة الوطن

أبوظبي في 12 أغسطس / وام / أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن الشباب الإماراتي أثبت قدرته في مختلف مراحل مسيرة الدولة على تحمل المسؤولية والارتقاء بطموحات الوطن إلى آفاق جديدة من التقدم والتميز.

وقال في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن الاستثمار في الشباب كان ولا يزال جوهر رؤية القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، وظل تمكينهم ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي مستدام وريادي.

وأشار إلى أن ثمار هذه الرؤية تتجلى اليوم في إنجازات ومشاريع ومبادرات يقودها أبناء وبنات الوطن بإخلاص وكفاءة عالية.

وأضاف أن شباب الإمارات يمثلون الدولة خير تمثيل في المحافل الدولية، حاملين لقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ورافعين راية الوطن بكل اعتزاز ومسؤولية، مؤكداً أن حضورهم في مجالات العلم والابتكار والعمل يعكس صورة مشرفة لوطن يستثمر في أبنائه ويؤمن بقدرتهم على قيادة المستقبل.

ولفت سعادته إلى أن شعار هذا العام “العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها” يعكس رؤية واضحة لدور الشباب كشركاء فاعلين في صياغة حلول محلية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدا حرص مجلس التوازن على مواصلة إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، يمتلك أدوات العصر.