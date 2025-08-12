محافظ المصرف المركزي: الشباب ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دعم الشباب يأتي في صدارة أولويات المصرف المركزي، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للشباب ، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، إلى الجهود التي يبذلها المصرف للاستثمار في هذا المجال، والتي تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم شباب الوطن، لترسيخ التقدّم والاستقرار المالي في دولة الإمارات.

وقال معاليه، إن مصرف الإمارات المركزي يؤمن أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل واعد، حيث يعمل على تطوير سياسات وإستراتيجيات لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة، واتخاذ قرارات مالية مدروسة تُسهم في الوصول إلى بيئة مالية أكثر شمولاً.

وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء الرئيسين في القطاعين المالي والمصرفي، يولي المصرف أهمية خاصة لفئة الشباب، لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع الحيوي الهام، ودعمهم كشركاء فاعلين في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ليصبحوا قادة المستقبل.