مجلس أوروبا يحث أعضاءه على وقف تصدير الأسلحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

بروكسل في 12 أغسطس/ وام/ دعا مجلس أوروبا، عبر مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي، دوله الأعضاء إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم بشأن نقل الأسلحة في ظل الحرب المستمرة في غزة، محذراً من أن استمرار توريد الأسلحة قد يسهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال أوفلاهرتي في بيان، إن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات مأساوية، مع تصاعد المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن مجلس أوروبا يراقب التزام الدول الأعضاء بقواعد التجارة الدولية للأسلحة، مؤكداً ضرورة عدم السماح بنقل أي أسلحة إذا كانت هناك مخاطر كبيرة من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشاد المفوض بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول، مثل تعليق ألمانيا لتصدير الأسلحة لإسرائيل، وبدور الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في رفع الوعي وتحفيز الحكومات على الالتزام بواجباتها.

وأكد البيان ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وضمان وصولها دون عوائق، فضلاً عن الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في إطار النزاع.

كما أكد أوفلاهرتي، استمرار مجلس أوروبا في العمل مع الدول الأعضاء لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي خلال هذا النزاع.