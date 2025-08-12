"إمستيل" أول شركة بالمنطقة تحصل على اعتماد عالمي لمصانعها المنتجة للحديد المستدام

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت مجموعة "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم ، أن شركة حديد الإمارات التابعة لها أصبحت رسمياً أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة “ResponsibleSteel™” لمصانع إنتاج الحديد المعتمدة التابعة لها.

وتم منح الشهادة بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها هيئة اعتماد "كيرز"، الجهة الدولية المتخصصة في مجال التقييم والاعتماد، وقد خضعت حديد الإمارات لتقييم دقيق استنادًا إلى مجموعة متكاملة من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس التزامها بأعلى مستويات السلوك المسؤول والممارسات البيئية المتقدمة.

كما تأتي هذه الشهادة بعد تقدير رفيع المستوى حصدته الشركة مؤخراً، حيث تم منح لقب "رائد استدامة الصلب لعام 2025" من قبل الرابطة العالمية للصلب، لتصبح بذلك الجهة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا التكريم لعامين متتاليين، إذ تؤكد هذه الإنجازات على ريادة إمستيل، والتزامها الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة في صناعة الحديد.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إمستيل”، إن الحصول على هذه الشهادة يعد إنجازا هاما يعكس الالتزام الراسخ بالاستدامة والابتكار والنمو المسؤول، وبصفتها أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق هذا الاعتماد العالمي، فإن المجموعة تؤكد التزامها بدعم مستهدفات التصنيع المتقدّم، وإرساء معايير متقدمة في صناعة الحديد تهدف إلى خفض البصمة الكربونية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

من جانبها، أكدت آني هيتون، الرئيسة التنفيذية لدى “ResponsibleSteel™”، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلعب دوراً هاماً ومتنامياً في سلسلة توريد الحديد العالمية، ما يؤهل المجموعة في هذا الإطار لأن تكون شريك رئيسي في مسيرة تطور هذه الصناعة وتحولها نحو ممارسات أكثر استدامة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يبرهن على قابلية تطبيق معايير الاستدامة عالميًا، ويبرز التقدم المتواصل الذي تحققه شركات رائدة مثل إمستيل.

من جهته أوضح لي برانكلي، الرئيس التنفيذي لهيئة اعتماد "كيرز"، أن إمستيل أظهرت ريادةً استثنائية في استيفاء المعايير الصارمة لشهادة “ResponsibleSteel™” في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مشيرا إلى أن المجموعة ترسي معايير جديدة للمنطقة وتؤكد مكانتها الرائدة في مسار التحول الصناعي المسؤول، ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز حضور إمستيل على الساحة العالمية، بل يُسهم أيضًا في دعم رؤية دولة الإمارات الأوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي.

وتعتبر “ResponsibleSteel™” أول مبادرة عالمية متعددة الأطراف تعنى بوضع معايير والاعتمادات الخاصة بصناعة الحديد والصلب، وتعمل بالتعاون مع المنتجين والمستهلكين والوسطاء لبناء صناعة أكثر استدامة من خلال التصدي لتحديات رئيسية تشمل التوريد المسؤول، وتغيّر المناخ، والتنوّع، وحقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، إلى جانب مجموعة من المبادرات الحساسة الأخرى.