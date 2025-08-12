مجلس شباب “تريندز” يعقد ورشة عمل حول تمكين القيادات البحثية الشابة

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ عقد مجلس شباب “تريندز” ورشة عمل تفاعلية بعنوان “ارسم مسار رحلتك القيادية”، في قاعة المؤتمرات بمقر المركز الرئيسي في أبوظبي، بهدف بناء رؤية شبابية مشتركة ومناقشة الفرص والإمكانيات الداعمة لتمكين القيادات البحثية الشابة وتعزيز دورها المجتمعي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الورشة، التي تأتي في إطار احتفالات المركز باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أعضاء مجلس شباب “تريندز” والمجلس الاستشاري لمجلس شباب “تريندز”، بجانب عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، حيث تناولوا سمات الشخصية القيادية الناجحة، وكيف يمكن تعزيز تمكين الشباب في مجالات البحث العلمي، وتطوير برامج تدريبية مبتكرة تؤهلهم وتمكنهم من أدوات البحث العلمي الحديثة.

وأكد المشاركون في الورشة أن “ تريندز” فتح المجال لهم للتعبير عن مواهبهم الإبداعية في البحث العلمي وإظهار قدراتهم القيادية في الوظائف الإدارية المختلفة، وذلك من خلال ما يوفره من بيئة عمل مثالية وبرامج تدريبية مبتكرة ومساحات رحبة للحوار والنقاش والتفاعل البناء مع الخبراء والمتخصصين.

وشدد على أهمية تعزيز وعي الشباب بأهداف التنمية المستدامة، ودورهم المحوري في تحقيقها من خلال المبادرات البحثية والعمل التطوعي، وتعزيز لغة الحوار، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الشباب من مختلف دول العالم.

من جهتهم أضاف أعضاء مجلس شباب “تريندز”، أن الورشة ناقشت سبل تطوير المهارات القيادية لدى الشباب، ودورهم المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وآليات تطوير برامج تدريبية متخصصة تؤهل الباحثين الشباب لإتقان أدوات ومنهجيات البحث العلمي المبتكر، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتحليل البيانات، وطرح الحلول العلمية للقضايا العالمية المعاصرة والتحديات المجتمعية والبيئية.