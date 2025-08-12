قنصل عام الإمارات لدى البوسنة والهرسك يقدّم البراءة القنصلية لوزارة الخارجية

سراييفو في 12 أغسطس/ وام/ قدم أحمد سيف الشامسي البراءة القنصلية كقنصل عام لدولة الإمارات لدى البوسنة والهرسك، إلى سعادة مرصاد بيشيتش مدير إدارة المراسم بوزارة خارجية البوسنة والهرسك، في مقر الوزارة في العاصمة سراييفو.

وأعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى البوسنة والهرسك، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات.

وتمنى سعادة بيشيتش للقنصل العام التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والبوسنة والهرسك، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.