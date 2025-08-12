"الدار" تطلق ثالث مشاريعها السكنية في جزيرة فاهد "شاطئ فاهد تيراسيز"

أبوظبي في 12 أغسطس / وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق مشروعها الجديد "شاطئ فاهد تيراسيز"، أحدث مجتمعاتها السكنية على شاطئ جزيرة فاهد في أبوظبي، والذي يعد ثالث مشروع سكني يتم إطلاقه في الجزيرة. وذلك استكمالًا لمسيرة النجاح التي رسّخها كل من مشروعي "شاطئ فاهد ريزيدنسز" و “ذا بيتش هاوس”.

ويتميز المشروع الجديد بمرافقه التي تعزز من رفاهية السكان وتوفر كافة احتياجاتهم كالمجمعات الصحية واستيديوهات الرياضة البدنية وغيرها من مرافق الأنشطة الحيوية.

ويضم مشروع "شاطئ فاهد تيراسيز" 501 وحدة سكنية فاخرة ومتنوعة، تتوزع بين شقق مختلفة الأحجام والمرافق، ووحدات دوبلكس، بالإضافة إلى 6 بنتهاوس، ويُرحب المشروع بالمشترين من جميع الجنسيات، حيث سيتم إطلاق المبيعات رسمياً في 27 أغسطس 2025.

ويجسّد هذا المشروع الرؤية الشاملة للاستدامة على جزيرة فاهد – أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف "فيتويل"، حيث تتكامل معايير الإبداع التصميمي مع التزام الدار بتطوير مشاريع هادفة، وتستهدف مباني المشروع الحصول على تصنيف "فيتويل" ضمن فئة النجمتين، وتصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، بالإضافة إلى الفئة الذهبية من شهادة LEED.