‎إطلاق برنامج "سفراء السنع الإماراتي" بعجمان ضمن فعاليات "صيفنا سعادة "

عجمان في 12 اغسطس /وام/ أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أمس برنامج “سفراء السنع الإماراتي ” ضمن فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي الحكومي "صيفنا سعادة"، والمقام خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2025، في استوديوهات عجمان الخاصة.

واستضاف البرنامج في أولى جلساته الفنان الإماراتي القدير عبدالله صالح الرميثي، مؤلف كتاب "رمسة أهل الإمارات"، الذي يوثق المفردات الإماراتية الأصيلة وما تحمله من قيم ومعانٍ متجذرة في المجتمع المحلي. وتناول الرميثي خلال الجلسة أهمية الحفاظ على اللهجة الإماراتية ونقلها للأجيال الجديدة، ودورها في التعبير عن الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، مستعرضاً نماذج من المفردات التي تعكس قيم الاحترام والتعاون والكرم المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 8 إلى 17 عاماً ، بهدف غرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأطفال والنشء، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية من خلال الأنشطة والحوارات التفاعلية التي تجسد مفاهيم السنع الإماراتي في التعامل والسلوكيات ومراعاة القيم المجتمعية.

كما يهدف إلى ربط الأجيال بكبار المواطنين عبر جلسات مباشرة تتيح نقل المعارف والتقاليد المتوارثة، وتعريف المشاركين بالسلوكيات الإماراتية الأصيلة في التعامل مع الآخرين، بما يرسّخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالثقافة المحلية.