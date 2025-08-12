5.539 مليار درهم إجمالي الأقساط المكتتبة في "أبوظبي الوطنية للتأمين" خلال النصف الأول

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ كشفت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت صافي أرباح قبل احتساب الضريبية بلغ 261.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2024.

وسجلت الشركة خلال الفترة ذاتها، إجمالي أقساط مكتتبة بلغت أكثر من 5.539 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.7% على أساس سنوي، وحافظت الشركة على نسبة إجمالية قدرها 92.9%، مما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها في مجال الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأداء القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للنصف الأول من عام 2025 يظهر المرونة التي تتمتع بها نماذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها على المدى البعيد، كما تواصل الشركة نموها في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، مدعومة بالاكتتاب القوي المنضبط والاستثمارات الحكيمة.

وأضاف بأن الشركة لا تزال تعمل على توفير القيمة المستدامة للمساهمين، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للنمو في قطاع التأمين.

وحول أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 4 مليار درهم، بالمقارنة مع 3.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت، فيما ارتفع صافي نتائج خدمات التأمين إلى 258.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 26.5% سنوياً.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار إلى 142.4 مليون درهم مسجلاً 19.5% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 235.3 مليون درهم، كما بلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة الموحدة في 30 يونيو 2025 11 مليار درهم، وسجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم.

كما أبرمت الشركة في النصف الأول من عام 2025 شراكةً مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المؤهلين، مما يؤكد التزامها بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية وتعزيز رفاهية المجتمع.