كشافة رأس الخيمة تنظم مخيم التحدي الصيفي 2025

رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / تنظم مفوضية كشافة رأس الخيمة فعاليات مخيم التحدي الصيفي 2025 الذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري وسط أجواء حماسية مفعمة بالتحدي وروح المغامرة .

يشارك في المخيم هذا العام 150 طالبا وطالبة من مختلف الفئات العمرية، ضمن بيئة آمنة وتحت إشراف نخبة من القادة الكشفيين والمتطوعين، الذين عملوا على تقديم برامج نوعية تجمع بين التعلم والمتعة.

و تتنوع أنشطة المخيم لتشمل مجالات متعددة، أبرزها رحلات ميدانية تثقيفية وترفيهية إلى معالم ثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، متحف القرآن الكريم، وقرية زايد التراثية وأنشطة رياضية وتعليمية وورش عمل فنية وحرفية لو غيرها من الأنشطة.

وأكد المهندس محمد حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة أن الهدف من المخيم تنمية شخصية المشاركين وصقل مهاراتهم الحياتية، وتمكينهم من اكتشاف مواهبهم في أجواء إيجابية تدعم التعلم الذاتي والعمل الجماعي.