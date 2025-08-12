عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 12 أغسطس / وام/ عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة، ما ينعكس على مستوى حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وثمن المجلس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز حياة المواطن وتوفير العيش الكريم باعتماد سموه منح المساعدة التكميلية للأسر المستحقة في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس بموجبه قراراً ينظم اختصاصات وشروط المساعدة التكميلية للأسر المستحقة، حيث تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح مساعدة تكميلية للأسر التي يقل إجمالي دخلها الشهري من كافة المصادر عن (17,500) درهم كدعم اجتماعي.

واصدر المجلس قراراً يقضي بترقية ميرة خليفة عبدالله المقرب السويدي مدير إدارة الحاسب الآلي بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدرجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينها أميناً مساعداً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، الأمر الذي يعزز جهود المؤسسة في تنفيذ مهامها ضمن اختصاصاتها، ويأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، كما وجّه المجلس أمانته العامة باستكمال الدورة التشريعية الخاصة به.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، والذي تضمّن أبرز الإحصائيات المتعلقة بالحالات المعروضة على اللجنة، والذي بلغ عددها 219 حالة جديدة منذ بداية العام ولغاية يونيو الماضي وذلك على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون درهم.

وتناول التقرير أهداف اللجنة التي ساهمت في توفير رعاية طبية داعمة للأسرة ومساعدتهم في دمج الحالات مع أسرهم، إضافة إلى اعتماد التقارير الطبية وقياس أثر الخدمات المقدمة، كما عرض التقرير نتائج استطلاع رضا المتعاملين، حيث سجلت نسبة رضا بلغت 89.4٪ عن الخدمات المقدمة من قبل اللجنة الطبية للتمريض المنزلي.