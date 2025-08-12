رئيس البرلمان العربي يثمن موقفي أستراليا ونيوزيلندا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة في 12 أغسطس/وام/رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بإعلان أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا إيجابيًا في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وثمن اليماحي أيضا ما أعلنته نيوزيلندا بشأن دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدًا بالمواقف المتنامية على الساحة الدولية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعا دول العالم كافة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة، باعتبار ذلك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، ومساهمة حقيقية في إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد اليماحي أن الاعتراف بدولة فلسطين حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في جهوده وتحركاته البرلمانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.