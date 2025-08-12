وزارة الصحة تعزز الشراكة مع المستشفيات الخاصة لتطوير برنامج فحوصات حديثي الولادة

دبي في 12 أغسطس / وام/عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعا مع ممثلي المستشفيات الخاصة لمناقشة تطوير وتعزيز برنامج فحوصات حديثي الولادة وضمان التطبيق الأمثل للمعايير الوطنية المعتمدة في هذا المجال الحيوي وفقاً للتشريعات الصحية الوطنية بهدف تعزيز صحة الأجيال الناشئة.

وتأتي هذه الجهود امتثالا لقرار مجلس الوزراء بشأن الفحص الطبي لحديثي الولادة والتعاميم الصادرة من قطاع التنظيم الصحي والذي حدد الإجراءات والضوابط والقواعد التي تنظم عملية الفحص الطبي لحديثي الولادة. بالإضافة إلى متابعة الاختبارات والتأكد منها لضمان دقة نتائج الفحص وكذلك التقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتوحيد الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بفحوصات حديثي الولادة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية والتحديات الصحية لينعم النشء برعاية صحية مستدامة.

وتدعم الوزارة هذه الجهود عبر مظلة السجل الوطني الصحي الموحد "رعايتي" الذي يمثل منصة صحية رقمية تضم قاعدة بيانات تقدم حلولا مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية بهدف ضمان سلامة المرضى وتحسين الكفاءة والجودة بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحيوية لوقاية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال تمكين وتسريع الوصول إلى بيانات المرضى والذي يدعم اتخاذ القرارات السريرية.

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية من أبرزها استعراض مضامين قرار مجلس الوزراء بشأن الفحص الطبي لحديثي الولادة والذي يحدد الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لعملية الفحص بما يشمل متابعة نتائج الاختبارات وضمان دقتها والتقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي إضافة إلى البروتوكولات المعتمدة لفحص السمع والكشف عن عيوب القلب الخلقية الحرجة.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاميم التنظيمية الصادرة عن قطاع التنظيم الصحي والتي تهدف إلى ضمان التطبيق الموحد والمتسق لهذه الفحوصات في جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. مع رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذه الفحوصات الحيوية لحديثي الولادة. ويتم تطبيق البرنامج عبر شبكة متكاملة تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة بما يضمن توحيد إجراءات الفحص المبكر ومنع المضاعفات الصحية المحتملة وتحديد المختبرات المرجعية المتخصصة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن صحة حديثي الولادة تمثل أولوية استراتيجية ضمن النظام الصحي الوطني مؤكدة حرصها الثابت على توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة تواكب أحدث المعايير والممارسات الصحية الدولية المتقدمة. ويأتي ذلك في إطار الالتزام الراسخ للوزارة بتعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض والتي تم تعزيزها ودعمها بنظم رعاية صحية متطورة وقادرة على توفير أنماط عيش صحية مستدامة لجميع فئات المجتمع.

كما أشارت إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات الدولة الصحية مؤكدة على أن التنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات المنظومة الصحية يشكلان ركيزة أساسية في بناء نظام صحي مرن ومتكامل.

يذكر أن فحص حديثي الولادة يشمل أخذ عينة دم لإجراء الاختبارات الكيميائية الحيوية اللازمة لدى المختبر المرجعي لفحص حديثي الولادة وذلك للكشف عن التحديات الصحية لدى حديثي الولادة وخاصة ما يتعلق بالحالات الوراثية المرضية كما يشمل الفحص تنفيذ اختبار السمع لتحديد اختلالات السمع بالإضافة إلى فحص القلب للكشف عن عيوب القلب الخلقية الحرجة أو أية فحوصات أخرى ذات صلة تضاف للبروتوكولات وفق أفضل الممارسات العالمية.