منظمة الصحة العالمية : الوضع الصحى فى قطاع غزة لا يزال كارثيا

جنيف فى 12 أغسطس/وام/ وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الصحى العام فى قطاع غزة بأنه لايزال كارثيا.

وقال الدكتور ريك بيبركورن ممثل المنظمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى إحاطة صحفية (عبر الفيديو) للصحفيين فى جنيف اليوم إن 50 % فقط من المستشفيات و38 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيا فى الوقت الذى يواجه القطاع فيه نقصا حادا فى الأدوية والمستلزمات الطبية بعد نفاد 52 % من الأدوية و 68 % من المستلزمات الطبية.

وأوضح أن المستشفيات مثقلة بالجرحى القادمين من مناطق توزيع الغذاء ولفت إلى أن عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الإمدادات الغذائية ارتفع إلى 1655 حالة وفاة وأكثر من 11 ألفا و 800 إصابة منذ 27 مايو 2025 .

وأكد الدكتور بيبر كورن أن الجوع وسوء التغذية يدمران غزة موضحا أن 148 شخصا توفوا حتى 5 أغسطس بسبب سوء التغذية من بينهم 98 بالغا و49 طفلا و39 طفلا دون سن الخامسة.

وعلى صعيد الإمدادات قال ريك بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية أدخلت شاحنة واحدة محملة بالإمدادات الطبية فقط منذ يونيو الماضى مشيرا إلى أن إجراءات الدخول حالت دون دخول العديد من المواد مثل الأجهزة المساعدة وأسرة العناية المركزة والمجمدات وأدوية سلسلة التبريد وأجهزة التخدير.