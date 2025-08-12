200 مليون درهم إيرادات "أملاك للتمويل" خلال النصف الأول بنمو 61%

دبي في 12 أغسطس /وام/ أعلنت شركة أملاك للتمويل اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة نمو في الإيرادات بنسبة 61% لتصل إلى 200 مليون درهم، مقارنةً بـ 124مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات من حصة أرباح المشاريع المشتركة وصافي الدخل من العقارات التطويرية إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بصافي دخل قدره 5 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2024.

وانخفضت تكاليف التشغيل لأملاك بنسبة 3% لتصل إلى 40 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ41 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 18.53مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2025 مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 7 ملايين درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024.

وأتمت أملاك بيع أراضي منطقة رأس الخور مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مع استكمال نقل الملكية واستلام كامل العائدات في يوليو 2025، كما واصلت الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم للممولين خلال الربع الثاني.

وفي أعقاب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، قامت أملاك بتسوية ديونها بالكامل للممولين المتبقين من خلال سداد 906 ملايين درهم، شاملة الأرباح في يوليو 2025، كما ساهمت استثماراتها في المنطقة بمبلغ 5 ملايين درهم في الدخل خلال النصف الأول من العام.