إسلامية دبي تحتفي بـ"اليوم العالمي للشباب"

دبي في 12 أغسطس/وام/ نظمت “دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي” فعالية تحت شعار"المستقبل أمانة بيد الشباب"وذلك بمقرها الرئيس احتفاء بـ"اليوم العالمي للشباب"بحضور سعادة أحمد درويش المهيري مديرها العام وجمع من موظفيها إلى جانب قيادات شابة وشخصيات ملهمة بالمجتمع شاركوا تجاربهم الريادية.

وأكد المهيري خلال الفعالية أهمية تمكين الشباب موضحا أن الدائرة تولي اهتماما بالغا بتطوير الطاقات الشابة تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة لتمكين الشباب للعب دور محوري في صناعة التغيير.

تضمنت الفعالية عرضًا مرئيًا عبر"بودكاست الشباب" استعرض أبرز إنجازات شباب الدائرة خلال العام وتكريم المتميزين منهم إلى جانب فقرات أخرى.