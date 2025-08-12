"صيف الشارقة".. تجارب ثقافية وترفيهية متكاملة في وجهات استثنائية

الشارقة في 12 أغسطس / وام /تواصل إمارة الشارقة خلال موسم الصيف تقديم باقة متنوعة من الوجهات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية، ضمن بيئة آمنة ومتكاملة، تجمع بين الحداثة والابتكار من جهة، وأصالة التراث العربي من جهة أخرى، لتمنح الزوار تجارب صيفية غنية ولا تُنسى.

وتوفر الإمارة مجموعة واسعة من الخيارات، تتنوع بين الفعاليات الداخلية المكيّفة، والأنشطة الخارجية، والمعالم الثقافية التي تشكل جزءاً من هوية الشارقة الحضارية والإنسانية.

و ضمن أجواء مكيفة وآمنة، تستضيف القاعات 2 و4 بمركز إكسبو الشارقة "مدينة شمسة الترفيهية"، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وتُعد المدينة وجهة تعليمية وترفيهية للأطفال، تجمع بين اللعب، والتعلم، والتجربة التفاعلية، عبر برامج مسرحية وشخصيات محببة، إلى جانب خيارات طعام متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة.

و تُعد واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات العائلية في الشارقة، حيث تمتد على ضفاف بحيرة خالد، وتقدم تجارب ترفيهية متنوعة تشمل مناطق لعب للأطفال، ومسارات للجري، ومطاعم ومقاهي عالمية تطل على النافورة الموسيقية، مما يجعلها وجهة مثالية للترفيه والاستجمام.

و تقدّم القصباء تجربة ترفيهية متكاملة في بيئة خالية من المركبات، وتتيح لزوارها مجموعة من الأنشطة تشمل ركوب العبرة والزوارق الكهربائية، وتأجير الدراجات، بالإضافة إلى "ركن المرح" للأطفال، و"وايَر وورلد" الذي يوفّر مغامرات رياضية ممتعة في الهواء الطلق.

وتوفر منطقة الجادة تجارب ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار، تشمل "إيست بوليفارد" للتسوق والمطاعم، و"بلاي سكيب" للأطفال، إضافة إلى "ميدان التزلج"، وهو أكبر ميدان من نوعه في المنطقة بمساحة تزيد عن 90 ألف قدم مربعة، ويتضمن تصاميم مستوحاة من أبرز وجهات التزلج العالمية.

وتُعد الغرفة الماطرة من أبرز المعالم الفنية التفاعلية، حيث تمنح الزوار فرصة السير تحت المطر دون أن يبتلوا، ضمن عمل فني يجمع بين الإبداع والتقنية وتكمل التجربة بزيارة معارض فنية معاصرة تحت إشراف مؤسسة الشارقة للفنون.

ويقدم المتحف تجربة ثقافية تثقيفية تفاعلية، تتيح للزوار – كباراً وصغاراً – التعرف على التراث البحري للإمارة، بما في ذلك أساليب الصيد والغوص، وتاريخ الملاحة البحرية، عبر معروضات تعليمية وأهازيج تراثية.

ويوفر المربى رحلة تعليمية مميزة داخل عالم المحيطات، حيث يستعرض النظم البيئية المحلية، ويتيح للأطفال الانضمام إلى برنامج "الأحيائي الصغير" الذي يستمر حتى 14 أغسطس، ويتضمن أنشطة تفاعلية تسهم في رفع الوعي البيئي وتنمية حب الاستكشاف.

ويمثل شاطئ خورفكان وجهة شاطئية راقية لمحبي الطبيعة والاستجمام، ويجمع بين الجبال الشاهقة والمياه الصافية والمرافق المتكاملة، ليشكل بيئة مثالية للاستراحة الصيفية والابتعاد عن صخب المدن.

وتؤكد إمارة الشارقة من خلال هذه الوجهات أن الصيف فيها ليس مجرد موسم، بل فرصة لاكتشاف تجارب متكاملة تمزج بين الترفيه والمعرفة والطبيعة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سياحية وتعليمية مستدامة.