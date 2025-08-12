هيئة الشارقة للثروة السمكية تختتم برنامج "صيادو المستقبل"

الشارقة في 12 أغسطس / وام /اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية برنامج "صيادو المستقبل"، الذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع، مستهدفًا الطلبة من مختلف مدن إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية Aqua Fishing وناشئة الشارقة، وبمشاركة 50 طالبًا.

وشمل البرنامج عدداً من المحطات الرئيسة في كل من الشارقة، الحمرية، كلباء، دبا الحصن، وخورفكان، حيث قدّم للمشاركون تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بهدف تعزيز وعيهم البيئي والمهني، وتعريفهم بمهنة الصيد البحري وأهميتها الاقتصادية والثقافية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الثروة البحرية.

وتضمّن البرنامج ورشاً تعليمية وأنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية في بيئات بحرية آمنة، ما أسهم في إثراء معرفة المشاركين بالتراث البحري وأساليب الصيد التقليدية والحديثة، إلى جانب تنمية مهاراتهم وتعزيز انتمائهم للبيئة المحلية.

وأكدت الهيئة في ختام البرنامج التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات النوعية التي تستهدف فئة الشباب، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وربط الأجيال الجديدة بمهن الآباء والأجداد، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.