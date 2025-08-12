الشارقة الخيرية تمكّن 684 أسرة منتجة خلال النصف الأول من العام الجاري

الشارقة في 12 أغسطس / وام /أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن تمكين 684 أسرة منتجة في عدد من الدول ضمن نطاق عملها الخارجي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية مستدامة خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت مليون درهم، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج "الأسر المنتجة" الذي تنفّذه الجمعية بدعم من المحسنين، ويهدف إلى تحويل الأسر من متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة قادرة على إدارة مشاريع صغيرة تدرّ دخلاً ثابتاً وتُسهم في تحسين مستوى معيشتها.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البرنامج يمثل استثماراً تنموياً في الإنسان، يُمكّنه من الاعتماد على ذاته، ويمنحه الوسائل التي تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في تنمية مجتمعه، موضحاً أن المشاريع تم تنفيذها في عدد من الدول المشمولة بالمساعدات الخارجية للجمعية، وشملت توزيع آلات خياطة للنساء العاملات في مجال التطريز، وإنشاء مزارع صغيرة، وتوفير مخابز، وتقديم مراكب صيد للصيادين، بالإضافة إلى مشاريع تربية الماشية وإنتاج الألبان وغيرها من المبادرات التي تتوافق مع طبيعة كل مستفيد.

وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في إحداث تغيير فعلي في حياة المستفيدين، حيث توفر لهم دخلاً مستقراً، وتعزز من ثقتهم بأنفسهم، كما تنعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية من خلال تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف بن بيات أن العطاء في مثل هذه المبادرات لا يقتصر على تقديم الدعم الآني، بل يمتد أثره على المدى البعيد، إذ يُعد كل مشروع إنتاجي أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز الدور التنموي للعمل الخيري، مشيراً إلى أن كل مساهمة من المحسنين تثمر عن نتائج متنامية تتضاعف مع الوقت.

ودعا في ختام تصريحه أفراد المجتمع وأهل الخير إلى مواصلة دعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تعكس الأثر الإيجابي العميق للعمل الإنساني، وتعزز من قدرة الجمعية على توسيع نطاق مساعداتها وتنفيذ برامج تنموية تخدم المجتمعات الأكثر حاجة.