مركز شباب فلج المعلا يحتفي باليوم العالمي للشباب

أم القيوين في 12 أغسطس / وام / نظّم مركز شباب فلج المعلا التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ملتقى "أنتم الأساس"، احتفاءً باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام ، ترسيخًا لدور الشباب كشركاء في المسيرة التنموية الشاملة للدولة .

وجاء الملتقى، الذي حضره جاسم البلوشي مدير المراكز الشبابية في المؤسسة الإتحادية للشباب، ليكون منصة لتبادل الخبرات وصقل المهارات وتعزيز الإبداع، مؤكداً على مكانة الشباب كركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وانطلقت فعاليات الملتقى بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "أنتم الأساس في استكمال مسيرة النهضة"، تلى ذلك تنظيم جلسة إلهام وريادة قدّمتها إسراء الملا، مدير المدرسة الدولية للحكايا في معهد التراث، ورائد الأعمال حسن الكتبي، حيث استعرضا خلالها مسيرتهما المهنية وقصص نجاحهما التي جسدت قيم التحدي والطموح، وعكست روح الإصرار على تحقيق الأهداف والتميز.

كما شملت فعاليات الملتقى سلسلة من الورش الفنية، إلى جانب مسابقات تفاعلية مرحة قدّمتها الدكتورة عفيفة بن حماد، الخبير الهندسي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ورشة متخصصة في التصاميم ثلاثية الأبعاد، وأضفى مشروع "همسة" لمسة جمالية على أجواء الملتقى من خلال تقديم الزهور، ليُختتم البرنامج بتوزيع هدايا تذكارية على الحضور.

وتعرف الشباب على التنوع البيئي والحياة البرية بأسلوب تعليمي تفاعلي من خلال معرض الحيوانات المحنطة لمتحف التاريخ الطبيعي الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى، بما يعزز الوعي البيئي لدى الشباب ويكرّس مفهوم الاستدامة عندهم .

وأثنت فاطمة الغفلي، مديرة مركز شباب فلج المعلا على التفاعل الإيجابي من الشباب ورواد الأعمال المشاركين في الملتقى، منوهة بأن الاحتفاء باليوم العالمي للشباب يعكس الايمان العميق بقدرات الشباب ودورهم المحوري في صناعة المستقبل.