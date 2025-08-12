الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 12 أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09والمد الثاني عند الساعة 03:45

الجزر الأول عند 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:48

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:03

الجزر الأول عند الساعة 18:43والجزر الثاني عند الساعة 06:32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 42 31 70 20

دبي 39 31 75 40

الشارقة 40 31 70 30

عجمان 41 32 75 40

أم القيوين 42 28 70 35

رأس الخيمة 41 30 70 30

الفجيرة 46 35 80 25

العـين 44 30 50 15

ليوا 47 33 50 15

الرويس 41 30 45 20

السلع 46 30 50 20

دلـمـا 42 33 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 40

أبو موسى 38 32 80 50