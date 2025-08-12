"مؤسسة الجليلة" تسهم في إنقاذ حياة 60 مريضا عبر زراعة أعضاء ضمن حملة "تبرعكم حياة"

دبي في 12 أغسطس /وام/ أسهمت مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لـ "دبي الصحية" في إنقاذ حياة 60 مريضا من خلال دعم عمليات زراعة الأعضاء ضمن حملة "تبرعكم حياة" بنسختيها الأولى والثانية في خطوة تجسد التزامها بدعم مرضى الفشل العضوي وترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء بوصفه قيمة إنسانية نبيلة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام.

فقد تكفلت مؤسسة الجليلة منذ انطلاق الحملة في أبريل 2021 بتغطية تكاليف 60 حالة لزراعة الأعضاء توزّعت بين 53 عملية زراعة كلى و7 عمليات زراعة كبد من بينهم 24 طفلاً من مرضى الفشل الكلوي و5 أطفال من مرضى فشل الكبد .

فيما تواصل جهودها لدعم أكثر من 65 مريضاً لتوفير حلول مستدامة لمرضى الفشل العضوي من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

تأتي جهود "دبي الصحية" في دعم عمليات زراعة الأعضاء تماشيا مع مستهدفات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" وذلك عبر منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة.

وأعلن الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن تحويل حملة تبرعكم حياة إلى برنامج دائم في المؤسسة تحت مظلة برنامج "عاون" يٌعنى بجمع التبرعات لمرضى الفشل العضوي وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة لتلبية الطلب المتزايد على عمليات زراعة الأعضاء بما ينسجم مع عهد دبي الصحية "المريض أولا".

وقال الزرعوني إنه بهذه المناسبة نؤكد التزامنا بدعم مرضى الفشل العضوي ونشكر المانحين ورواد العطاء من الأفراد والمؤسسات ... ووجه الشكر لكل من شارك في دعم حملة "تبرعكم حياة" بنسختيها الأولى والثانية.

من جهته أوضح الدكتور أشرف الحناوي استشاري جراحة زراعة الأعضاء في "دبي الصحية" أن الفريق الطبي يعمل بشكل تكاملي لتقييم حالة المتبرع والمتلقي قبل الزراعة لضمان أعلى معدلات النجاح على المدى الطويل على أن تعرض جميع الحالات على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد مدى أهليتهم للتبرع بما يضمن أعلى مستويات الأمان لكل من المتبرع والمتلقي.