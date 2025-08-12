ورشة شبابية تفاعلية في رأس الخيمة بعنوان "بأفكارنا يبنى الوطن"

رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمقرها في رأس الخيمة وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، ورشة حوارية شبابية بعنوان "بأفكارنا يبنى الوطن .. صوت الشباب لمستقبل مستدام" وذلك في إطار التزامها بدعم طاقات الشباب وتمكينهم من الإسهام في صناعة مستقبل الدولة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب .

أدارت الورشة آمنة الشحي، خبيرة الموارد البشرية وتطوير المواهب واستعرضت فيه أدوات تمكين الشباب، وآليات تفعيل دورهم في رسم السياسات والمشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى سبل تعزيز حضورهم في المبادرات الوطنية ذات البعد التنموي.



