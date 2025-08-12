موزة بنت مبارك : الإمارات قدمت للعالم نموذجاً رائداً في تمكين الشباب

أبوظبي في 12 آغسطس/وام/ أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع ميادين العمل والإنتاج .

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان في كلمة لها في اليوم العالمي للشباب إن دولة الإمارات فخورة بما حققته من إنجازات وطنية بارزة على صعيد الاستثمار في الشباب وتمكينهم ودفع مسيرتهم نحو النماء والازدهار دائما وأوضحت أن الشباب يشكلون أحد ركائز التنمية الوطنية الشاملة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد علي يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي آمن بدورهم في بناء دولة الاتحاد وفتح أمامهم مجالات التعليم والعمل فأبدعوا وسجلوا منجزات حضارية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى تواصل النهج نفسه برؤية خلاقة من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي هيأ للشباب بيئة محفزة على التطور والازدهارعبر سن منظومة قوانين وتشريعات تمكن للشباب وتعزز من أدوارهم في المجتمع.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك إن دولة الإمارات تفخر بعطاء الشباب والفتيات الذين سجلوا إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية علي إمتداد الوطن ، وجسدوا حضورهم المتصاعد في مراكز صنع القرار، ومشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة، وتتواصل جهود الدولة في تحقيق مخرجات الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031، التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية.. منوهة بما شهدت الفترة الماضية من قفزات نوعية هائلة على صعيد تمكين الشباب عبر مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام.

وأشارت إلى أن العام 2025 شهد إطلاق مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني من قبل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تمكين الشباب من الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الدولية المُستدامة، وغيرها من المبادرات الخلاقة التي تتيح للشباب والفتيات إطلاق العنان لإبداعاتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك أن رعاية الشباب وترسيخ وعيه وتعزيز مسؤوليته الايجابية تجاه المجتمع يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لرسالة مؤسسة المباركة التي قدمت منذ انطلاق مسيرتها مبادرات رائدة في تمكين الشباب عبر منظومة من المبادرات والفعاليات التي تم تنفيذها برؤية شبابية ناجحة، كما شكلت المباركة مجلساً للشباب لمواصلة مسيرة العطاء المجتمعي في تحقيق رسالة المؤسسة ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك إن شباب وفتيات الوطن هم ثروته الحقيقية نفخر بما يقدمونه من منجزات وطنية محلياً وإقليمياً ودولياً، فهم منارات فخر وعزة في ميادين العطاء كافة.