70.5 بالمائة نسبة الشباب من إجمالي موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ يشكل الشباب 70.5% من إجمالي موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب 87% منهم من المواطنين، و يجسد ذلك التزام الهيئة الاستراتيجي بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم ليكونوا شركاء فاعلين في قيادة المستقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، أن الإناث يشكلن 56% من الكوادر الشابة، ما يعكس الحضور المؤثر للمرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في مختلف مجالات العمل داخل الهيئة، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين وبناء بيئة عمل شاملة ومحفزة.

كما أظهرت إحصاءات الهيئة أن الشباب يشغلون 33% من الوظائف الإشرافية والقيادية، ويشكلون 80% من الوظائف التخصصية، و81% من الوظائف الضريبية، بينما يحمل 84% منهم مؤهلاً جامعياً فأعلى، وتؤكد هذه الأرقام أن الهيئة لا تكتفي باستقطاب الكفاءات الشابة فحسب، بل تعمل على تمكينهم في مواقع صنع القرار وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تعزز دورهم في الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية الإمارات في إعداد جيل قيادي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة فرص جديدة للتنمية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على توفير بيئة عمل ملهمة تحتضن طاقات الشباب، وتمنحهم فرص التدريب المستمر وتطوير المهارات، والمشاركة في صياغة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل.

وقال البستاني إن تحقيق هذه النسب العالية لتمثيل الشباب في الهيئة جاء نتيجة استراتيجية واضحة تقوم على استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من تولي مهام قيادية وتخصصية تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي، إذ تلتزم الهيئة بمواصلة الاستثمار في قدراتهم، وتزويدهم بالأدوات والفرص التي تساعدهم على الابتكار وتقديم قيمة مضافة للعمل الحكومي.