تحذير دولي من مجاعة في غزة ودعوات لتحرك عاجل

بروكسل في 12 أغسطس/وام/ أعرب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان إلى جانب 21 دولة أخرى بينها كندا وأستراليا، عن قلق بالغ إزاء المجاعة التي تضرب قطاع غزة داعين إلى تحرك «عاجل» لوقف الكارثة الإنسانية.

وأكد بيان مشترك صدر اليوم - حمل توقيع كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية 17 دولة أوروبية - أن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يُتصور وأن مجاعة تجري أمام أعيننا وحثّ إسرائيل على السماح بمرور جميع قوافل المساعدات الإنسانية الدولية ورفع العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية.