وزارة الداخلية تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب وافتتاح المساحة الشبابية الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية

أبوظبي في 12 أغسطس / وام / شهد معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات اليوم الدولي للشباب، التي نظمتها وزارة الداخلية في مقرها بأبوظبي، بحضور سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والقيادات الشرطية وممثلي المؤسسات الشبابية.

استُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية بمعالي الوزير والحضور الكريم، بالتأكيد فيها على المكانة التي يحظى بها الشباب في دولة الإمارات، ودور القيادة الرشيدة في تمكينهم، والتي تضعهم في صدارة أولوياتها، لتمضي بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو صناعة قادة الغد ورواد المستقبل، كما جرى إبراز دور وزارة الداخلية في دعم شباب الوطن، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث لم تدخر الوزارة جهداً في تمكين الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها.

مسيرة مجلس شباب وزارة الداخلية.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عروضاً تقديمية مميزة تناولت مسيرة مجلس شباب وزارة الداخلية منذ تأسيسه، وأبرز إنجازاته ومبادراته ومشاريعه الرائدة، والتي عكست مدى رؤية الشباب الإماراتي في الريادة والتميز، ودورهم كقادة للتغيير الإيجابي نحو المستقبل المتقدم والطموح للدولة.

تخريج الدفعة الأولى من برنامج "نواة المستقبل" المشروع الإستراتيجي الذي شهد تدريب شباب من دولة الإمارات لمدة (6) أشهر.

وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "نواة المستقبل"، المبادرة الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة للعمل في المجالات الأمنية والشرطية، من خلال تدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر.

وتركز أهداف هذا البرنامج على تطوير الكفاءات الوطنية، وتدريبهم على أحدث التقنيات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية في المجال الأمني، والتطورات التكنولوجية، وتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال إعداد جيل جديد من القيادات الأمنية المؤهلة.

وتوفر المبادرة فرص عمل للشباب في قطاع الشرطة والأمن، ويخضع المنتسبون لبرامج تدريبية مكثفة وشاملة تغطي مختلف الجوانب الأمنية والشرطية، بما في ذلك الجوانب القانونية والتقنية والمهارية.

تكريم المشاريع الشبابية الرائدة ضمن مبادرة “نبراس الشباب”.

وشهد الحفل تكريم خمسة مشاريع شبابية متميزة قادها شباب وزارة الداخلية ضمن مبادرة "نبراس الشباب"، والتي تهدف إلى إبراز المشاريع الرائدة ذات الأثر الملموس على العمل المؤسسي والمجتمعي.

جولة للاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع والإنجازات.

وعلى هامش الفعاليات، قام معالي الوزير النيادي، بجولة ميدانية اطلع خلالها على الخطط والبرامج والمشاريع القائمة والمستقبلية لمجلس شباب وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، حيث تُبرز هذه المبادرات الدور الحيوي الذي يسهم به الشباب لرسم مستقبل مشرق لدولة الإمارات من خلال مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات التنموية والأمنية.

وزار معاليه منصة التمثيل المشرف لشباب الوزارة على الصعيدين المحلي والدولي، واطلع على مشروع "القائد الاستثنائي" بكلية الشرطة، بالإضافة إلى برنامج "القيادات الشابة"، وغيرها من المشاريع والبرامج النوعية من إسهامات وإنجازات شباب الداخلية.

افتتاح أول مساحة شبابية على مستوى الحكومة الاتحادية وتسلم درع الاعتماد.

وفي خطوة نوعية تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التطوير الحكومي، افتتح معالي الدكتور سلطان النيادي، المساحة الشبابية الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في مقر الوزارة، باعتماد من المؤسسة الاتحادية للشباب، إذ تهدف المساحة إلى تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار واستشراف المستقبل، وتوفير بيئة محفزة تدعم الابتكار والتفكير الإبداعي، وتتيح للعاملين من فئة الشباب تبادل الأفكار وتنمية المهارات والمساهمة في تطوير المبادرات والمشاريع الحكومية.

وقال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب: "إطلاق هذه المساحة يجسّد إيمان الجهات الاتحادية بدور الشباب كشركاء حقيقيين في التنمية، ويمنحهم الفرصة لترجمة أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر إيجابي ومستدام على المجتمع".

بدوره، أكد النقيب سلطان سالم الكعبي، نائب رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية، أن اعتماد هذه المساحة يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وتهيئتهم لقيادة المستقبل، وستكون منطلقاً لأفكار خلاقة ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة العمل المؤسسي.

وتتميز المساحة الشبابية الجديدة بتصميم مبتكر يضم مناطق للعصف الذهني وتنظيم الفعاليات وورش العمل، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية في مجالات الابتكار الحكومي، والأمن المجتمعي، والاستدامة المؤسسية.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ما يجعلها محطة بارزة في مسيرة دعم وتمكين الشباب في دولة الإمارات، وترسّخ توجه وزارة الداخلية في الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية الشابة.

حلقة نقاشية شبابية احتفاءً باليوم الدولي للشباب.

واختُتمت الفعاليات بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان النيادي في الحلقة النقاشية، التي نظمها مجلس شباب وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للشباب، مع التقاط صورة جماعية، في أجواء احتفالية تعكس التزام وزارة الداخلية وحكومة دولة الإمارات بدعم وتمكين الطاقات الوطنية الشابة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية والريادة.