محمد بن سعود بن خالد : شباب الإمارات طاقة إستراتيجية ورهان المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة

رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / أكد الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الشباب يمثلون الطاقة الإستراتيجية لأي دولة، والاستثمار الحقيقي في المستقبل، مشددا على أنهم عماد الوطن، وقوته الدافعة، ومحور التنمية، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها ازدهار الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إن دولة الإمارات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الشباب هم ثروتها الحقيقية، تسعى بشكل دؤوب إلى طرح المبادرات والبرامج وتحقيق مناخ محفز لهم لإطلاق العنان لقدراتهم وطاقاتهم في مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وأضاف، خلال حضوره فعالية "في الميدان" التي نظمها مجلس رأس الخيمة للشباب للاحتفاء باليوم العالمي للشباب في مركز الشباب برأس الخيمة ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للشباب، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي شباب الوطن اهتماما كبيرا، وتسعى لتمكينهم في مختلف المجالات وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسخير كل الإمكانات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والمستجدات العالمية إضافة إلى إشراكهم في عملية صنع القرار من خلال المجالس الشبابية والمبادرات المختلفة.

وشهدت الفعالية، التي حضرها سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، والعميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والعقيد سالم راشد الشاعر النعيمي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وإبراهيم محمد الجيري رئيس مجلس شباب رأس الخيمة، وجاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي بالمؤسسة الاتحادية للشباب، وأعضاء مجلس شباب رأس الخيمة وعدد من المسؤولين ومجموعة من الشباب والمهتمين، مشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، بالاضافة إلى نخبة من شباب الإمارات المبدع، الذين قدموا تجارب حية وواقعية لمختلف المهن والوظائف التي يؤدونها في عملهم.