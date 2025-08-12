الملك عبدالله الثاني : الأردن يقف إلى جانب سوريا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

عمان في 12 أغسطس / وام / أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب سوريا في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا، بما يحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته.

وأشار العاهل الأردني خلال، لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك، إلى استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وكان الوزير الشيباني والمبعوث الأمريكي شاركا في اجتماع أردني سوري أمريكي مشترك لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بنائها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالا لمباحثات استضافتها عمان الشهر الماضي.

